اسرار ودوافع قرار البنك المركزي “حصة المزاد حسب تقييم المصرف”

2020/10/10 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- في اول خطوة سريعة اقدم عليها محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى غالب مخيف وفي الاسبوع الاول لتسلمه مهامه هو عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك المركزي لاتخاذ قرار لاعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص مزاد العملة للدولار حسب التقييم الجديد .وتشير الانباء الواردة من الوسط المصرفي ، الى ان هذه الخطوة اثارت الكثير […]

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