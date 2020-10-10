نائبة: القوى السياسية ستمضي الى الحل الوسطي بجلسة اليوم

2020/10/10 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

رجحت النائبة عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود، السبت ، تمرير نظام الدوائر الوسطية ، مشيرة الى ان القوى ستمضي في جلسة اليوم إلى الحل الوسطي.

وقالت محمود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحل الأقرب في التصويت على ملحق قانون الانتخابات هو الدوائر الوسطية”، مبينا أن “البعض مع أن تكون المحافظة مؤلفة من 2 _ 3 دوائر على أن تضمن الدائرة 5 مقاعد نيابية أو أقل”.

وأضافت محمود، أن “جلسة اليوم هو الموعد للتصويت على ملحق قانون الانتخابات على الرغم من مطالبات نيابية بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة”.



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