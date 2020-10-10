النزاهة تضبط عمالاً بمحطتي تعبئة وقود في نينوى لاستحصالهم مبالغ بصورة مخالفة للقانون

2020/10/10 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط عددٍ من العاملين في محطتي تعبئة وقود حكوميَّتين؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق العمل المُؤلَّف من ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى محطتي تعبئة وقود حكوميَّـتين، تمكَّن من ضبط (8) من العاملين فيهما؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط المبالغ التي كانت بحوزة المُتَّـهمين”.وأضافت إنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة في العمليَّـتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات”.



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