مشرعون أميركيون يبلغون بومبيو رفضهم بيع الامارات طائرات “إف-35”

2020/10/10 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بعث مشرعون ديمقراطيون رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، الجمعة، طالبوا خلالها بوقف صفقة بيع مقاتلات “إف-35” إلى الإمارات باعتبارها “خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة”.وطرحت الرسالة، التي بعثها السيناتور “بوب مينينديز”، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور “جاك ريد”، عضو لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس، علامات استفهام بشأن علاقة الإمارات الأمنية مع الصين وروسيا، وفقا لما أورده موقع “ديفينس نيوز” الأمريكي.وأشار الموقع المعني بشؤون الدفاع أن هناك صعوبة في ضمان عدم تسرب معلومات عن التكنولوجيا الحساسة للمقاتلات الأمريكية ونظام الدفاع الصاروخي المرافق في الصفقة.واعتبر قادة بالحزب الديمقراطي أنه شأن هذه العلاقات أن تعرض المعلومات الحساسة بشأن “إف-35” للخطر، كما من شأن الصفقة أن تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ستسعى فيه إيران إلى الحصول على طائرات من الصين وروسيا.وطرح المشرعون أسئلة بشأن نية إدارة الرئيس “دونالد ترامب” عقد الصفقة في هذا التوقيت تحديدا، واعتبروا ذلك بمثابة “صفقة سياسية” لخدمة أغراض انتخابية بدلا من التفكير في تداعيات الصفقة على الأمن القومي لبلاده، وتعهدوا بالوقوف أمام صفقة “البيع السريع”.



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