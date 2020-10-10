البرلمان يحدد عدد الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن تحديد عدد الدوائر الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان.

وذكر عضو اللجنة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 تشرين الاول 2020)، إن "البرلمان سيصوت اليوم على الدوائر المتعددة من 3 الى 5 دوائر انتخابية".

واضاف، ان "جلسة البرلمان اليوم مخصصة لمناقشة الدوائر المتعددة وسيكون هناك تصويت على عدد الدوائر المتعددة".

واوضح، انه "بعد تصويت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية سيتم تكليف اللجنة القانونية باكمال الجدول الخاصة بالدوائر المتعددة".

وتابع، ان "التصويت اليوم سيكون على الدوائر المتعددة على الا تقل نسبة الدوائر عن 3 مقاعد ولن تزيد عن 5 مقاعد لكل دائرة وهذا الامر نهائي".

ا.ح

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