هيأة الآثار: إجراءات قانونية بحق سراق الآثار

2020/10/10 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع- امنة السلامي

أعلنت الهيأة العامة للآثار، اليوم السبت، مضيها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق سُراق الآثار.

وأكد مدير عام التحريات في الهيأة العامة للآثار والتراث سليم خلف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيأة تعمل على حماية المواقع الأثرية في عموم البلاد من خلال شرطة حماية الآثار والتراث والحراس العاملين في قطاع الآثار على الرغم من قلة عددهم وعدم وجود الطرق التي تصل الى أغلب المواقع"، لافتاً إلى أنه " يوجد في محافظة واسط أكثر من 450 موقعاً أثرياً موزعة على الرقعة الجغرافية للمحافظة ، وأن الهيأة تعمل على حماية هذه المواقع".

وأشار الى أن "المواقع الأثرية في مختلف محافظات البلاد ومنها محافظة واسط تتعرض أحيانا للسرقات من ضعاف النفوس الذين يعملون على سرقة الآثار من خلال النبش العشوائي"، مبينا أن "هيأة الآثار والتراث تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال مفتشياتها في المحافظات على إقامة جولات تفتيشية لغرض مراقبة المواقع الأثرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

وتابع خلف أن "الهيأة تجري لقاءات مع شيوخ العشائر والمواطنين في القرى القريبة من المواقع الأثرية بغية إشاعة الثقافة الآثارية وإعلامهم بفقرات قانون 55 لسنة 2002، وبالذات المواد التي تؤكد على العقوبات الصارمة بحق السراق والمتجاوزين على الآثار" مشدداً على أن "الهيأة ماضية في ذلك منذ فترة طويلة ، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية في متابعة القضايا التي تخص التجاوز على الآثار وسرقتها".

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