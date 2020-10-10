واشنطن بشأن اتفاق بغداد وأربيل: نتطلع إلى تنفيذه بشكل كامل

2020/10/10 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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هنأت السفارة الأميركية في بغداد حكومتي بغداد وأربيل بالتوصل لاتفاق مشترك بشأن الأوضاع في قضاء سنجار.

وأكدت السفارة الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة تطلع إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأن يؤدي هذا الاتفاق الى تحقيق الأمن والاستقرار الدائم للشعب العراقي، مشيرة إلى أهمية توصل الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى حل جميع المشاكل في شمال العراق.

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