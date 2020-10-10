الكاظمي والبارزاني يعربان عن سعادتهما بالاتفاق الأخير حول سنجار

2020/10/10 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اتصالا هاتفيا كان محوره الاتفاق الأخير بشأن سنجار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال أوضاع منطقة سنجار معربين عن سعادتها بما تم الاتفاق عليه يوم أمس بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء وانهاء معاناة الأهالي.

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