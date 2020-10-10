القوات المسلحة تتحدث عن تفاصيل الإجراءات الأمنية في بغداد

2020/10/10 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجود أية حالة انذار قصوى في العاصمة بغداد.

رسول أكد في بيان أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل عام، وأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع لتواصل الاجتماعي بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، هي انباء غير صحيحة، مبينا أن البرقية التي أشارت إلى دخول القطعات الأمنية بحالة الإنذار لا تتعدى مسألة الممارسات اليومية الاعتيادية للقطعات الأمنية، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في تناول المعلومات وعدم الترويج للإشاعات.

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