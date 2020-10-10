لجنة الصحة لـ(واخ): قانون الضمان الصحي سيصوت عليه خلال الجلسات المقبلة

2020/10/10 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي ، ان ” قانون الضمان الصحي سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة ، بعد موافقة الحكومة عليه “.

وقال الموسوي في تصريح لـ”خبر برس” ، ان” قانون الضمان الصحي من اكبر واعظم القوانين الموجودة في مجلس النواب ولجنة الصحة “، مبينا ان” القانون يشمل الملايين من العراقيين وعملية تكافل رائعة لصحة المواطن وتأخذ من الغني او الموظفين أصحاب الرواتب العالية وتخصص قسم منها الى المواطن ذات الدخل المحدود”.

وأشار الى ان” القانون يحتوي على 47 مادة تم التصويت على 40 مادة خلال الفصل التشريعي السابق ، وتم التصويت على المواد المتبقية خلال الجلسات السابقة ولكن تم التريث بالتصويت على مجمل القانون ، بناء على رغبة مجلس النواب بارسال القانون الى مجلس الوزراء لمعرفة اراءها ولملاحظاتها باعتباره قانون مهم وكبير “.

واكد الموسوي ” سيتم التصويت على القانون خلال الجلسات المقبلة ، بعد موافقة الحكومة عليه واعادته الى مجلس النواب”.

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