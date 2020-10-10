2020/10/10 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد عن ترحيبه للإتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان بشأن تطبيع الأوضاع في مدينة (سنجار) بمحافظة نينوى الذي أثمر بجهود متواصلة وسلسلة من الحوارات واللقاءات والمفاوضات المستمرة بين المسؤولين في الأقليم والمركز.

وقال الحـــداد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، :” أن الإتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل حول (سنجار) يساهم بشكل مباشر في الإسراع بعودة العوائل النازحة إلى أراضيهم وديارهم وتأمين الإستقرار في مناطقهم”، مشيراً سيادته إلى أهمية الإدارة المشتركة في الملف الأمني والجانب الإداري والخدمي وتأهيل البنى التحتية لإعادة الحـياة الطبيعية وتعمير ما دمر بسبب الحرب ضد داعش الإرهابي، كما ثمن نائب رئيس المجلس دعم ومساندة بعثة الأمم المتحدة لهذه الإتفاقية الذي تم بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء أمس، مضيفاً سيادته بأن هذا الإتفاق هي بداية مبشرة ويمهد الطريق لحل المشاكل في المناطق المتنازع عليها في عموم العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد :الإتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل حول (سنجار) يساهم بعودة النازحين إلى أراضيهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد :الإتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل حول (سنجار) يساهم بعودة النازحين إلى أراضيهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).