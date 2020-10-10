نصيف: الهدف من جريمة اغتيال مدير الشركة الكورية لتخويف بقية الشركات من تنفيذ ميناء الفاو

2020/10/10 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف اليوم السبت ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالحضور إلى البصرة للإشراف بنفسه على التحقيق في جريمة اغتيال مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك لتورط مخابرات إحدى الدول بالجريمة، ولكون السيد الكاظمي له خبرة في العمل المخابراتي، مطالبة بتحقيق دولي بإشراف كوريا وبحضور عراقي لكون الجريمة دولية، مبينة أن هذه الجريمة يجب أن تدفع العراق للإصرار على بناء الميناء، وأفضل انتقام من القتلة هو الاستمرار بالمشروع .

وقالت في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع العراقي غضباً بسبب قيام مخابرات إحدى الدول باغتيال مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، نؤكد على ضرورة حضور السيد الكاظمي بنفسه إلى البصرة للإشراف على التحقيق واستخدام خبرته في العمل المخابراتي للكشف عن خيوط الجريمة البشعة، والتي تعد تحدياً للشعب العراقي وتحدياً للكاظمي نفسه، مع أهمية فتح تحقيق دولي بإشراف كوريا وبحضور العراق لكون الجريمة دولية “.

وأوضحت نصيف :” ان الدولة التي اغتالت هذا الرجل هدفها هو تخويف بقية الشركات من تنفيذ أي عمل يخص ميناء الفاو، كما ان هذه الجريمة أثبتت للرأي العام العراقي والعالمي صحة ما كنا نتحدث عنه بأن بعض الدول لاتريد للعراق الخير وتخشى أن يكون له دوراً ريادياً في المنطقة، لكن العراق سيعود شامخاً رغم أنوفهم، وتباً للخونة، سيكون مصيرهم مزبلة التاريخ ” ، مضيفة :” ان الفاو هدفنا ومصيرنا، ولنرفع هاشتاك #الفاو_وجودنا “.

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