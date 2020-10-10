"أبل" تكشف النقاب عن أول سماعة رأس

2020/10/10 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقاب عن سماعة airpods studio، وهي أول سماعة رأس فوق الأذن.

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