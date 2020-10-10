دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان‎

2020/10/10 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت، بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة في إقليم ناغورني قره باغ.

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