المانيا تبحث عن فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية

2020/10/10 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يحل المنتخب الألماني ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأوكرانى، اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن منافسات الجولة الثالثة الجولة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات للمستوى الأول من النسخة الجديدة لبطولة دورى الأمم الأوروبية 2020، حيث تبحث “الماكينات” عن انتصارها الأول في البطولة هذا الموسم.

وفشل منتخب ألمانيا في تحقيق انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية، بعد أن تعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى 1-1، على ملعب “مرسيدس بينز آرينا” بمدينة شتوتغارت، ثم سقط في فخ التعادل أمام مضيفه المنتخب السويسري 1-1، على ملعب “سانت جاكوب بارك”.

واستدعى يواكيم لوف 23 لاعباً في قائمة ألمانيا لمباراة أوكرانيا، على رأسهم تونى كروس بعد شفائه من الإصابة العضلية، فيما استبعد 5 لاعبين وهم: بنيامين هنريكس، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نديم أميري، ومحمود داوود.

ويحتل “المانشافت” المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، خلف منتخبي إسبانيا وأوكرانيا.

وتعادلت “الماكينات” ودياً قبل مواجهة أوكرانيا، وذلك أمام منتخب تركيا 3-3، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب “راين إينرغي ستاديون” في مدينة كولون.



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