"التداعيات لن تكون سهلة".. إيران تواجه معضلة حقيقية في نزاع قره باغ

2020/10/10 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه إيران معضلة حقيقية في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورنو قره باغ الحدودي، بعد موقفها غير المتسق من الأحداث في البلدين اللذين يملكان حدودا برية مع طهران.

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