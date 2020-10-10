الآخرة: غير قابل للوصف ديفيد إيغلمان (ترجمة إبراهيم قيس جركس) - إبراهيم جركس

2020/10/10 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس الآخرة: غير قابل للوصف===============ديفيد إيغلمان (ترجمة إبراهيم قيس جركس)عندما يفترق الجنود في نهاية الحرب، يؤدي تفكّك الفصيلة إلى إثارة مشاعر الفُراق كوداع شخص يموت_ إنها آخر لحظة موت خالية من الدماء في الحرب.



نفس المزاج ونفس المشاعر تطارد الممثلين عندما تُسدَل الستارة لآخر مرة: بعد أشهر من العمل سويّةً، مات للتو شيء ما أعظم منهم جميعاً.



وبعد أن يُغلق أحد المتاجر أبوابه للم ......





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