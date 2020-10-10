عن هول ما جرى أحكي لكم : عرجت على قبور المنسيات - مليكة طيطان

2020/10/10 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان في الواجهةسياسيةإجتماعيةرياضيةثقافيةفنيةحقوقيةدينيةفسحةعن هول ما جرى أحكي لكم في صلب الواقع المقيد 9- بنات العلوةPartagerزمن التجلي و الواقع كما هو أم زمن حصار أرغمني على الهروب إلى عالم الخيال والمقارنة بين زمنين رغم بعد المسافة ؟سأتجرأ و أعبر بما يفيد أنني في عمق (فلسفة الملابس)… زمن أصرت فيه الجائحة على أن أرتدي ثيابي القديمة .يا ح ......





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