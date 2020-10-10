هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف

2020/10/10 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف إن لم تجرّبه لا تكتب عن الجوع، و لا تكتب الحرائق .أنت لا تفقه بالأمر شيئاً .



قالت إحداهنّ : " نعم مارست الجنس قبل الزواج " وتبعها آلاف السّوريين فقط من أجل كلمة جنس، وهنا لا أنتقص من السيدة فهي حرّة .



تحسن مستواها المعيشي خلال السنتين الماضيتين، مستوى رفاهها ، أسلوب لبسها، وحتى أنها بدأت تقرأ كي تقدم أطروحات ، لا ندري إن كانت سوف تنال يوماً ما جائزة وقد أصبحت نسوية .



هي ليست فريدة زمانها فالآلاف م ......





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