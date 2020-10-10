هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف


هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف
2020/10/10 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف إن لم تجرّبه لا تكتب عن الجوع، و لا تكتب الحرائق .أنت لا تفقه بالأمر شيئاً .

قالت إحداهنّ : " نعم مارست الجنس قبل الزواج " وتبعها آلاف السّوريين فقط من أجل كلمة جنس، وهنا لا أنتقص من السيدة فهي حرّة .

تحسن مستواها المعيشي خلال السنتين الماضيتين، مستوى رفاهها ، أسلوب لبسها، وحتى أنها بدأت تقرأ كي تقدم أطروحات ، لا ندري إن كانت سوف تنال يوماً ما جائزة وقد أصبحت نسوية .

هي ليست فريدة زمانها فالآلاف م ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links