هل مارست الجنس مع الفقر؟ - نادية خلوف

#نادية_خلوف إن لم تجرّبه لا تكتب عن الجوع، و لا تكتب الحرائق .أنت لا تفقه بالأمر شيئاً .
قالت إحداهنّ : " نعم مارست الجنس قبل الزواج " وتبعها آلاف السّوريين فقط من أجل كلمة جنس، وهنا لا أنتقص من السيدة فهي حرّة .
تحسن مستواها المعيشي خلال السنتين الماضيتين، مستوى رفاهها ، أسلوب لبسها، وحتى أنها بدأت تقرأ كي تقدم أطروحات ، لا ندري إن كانت سوف تنال يوماً ما جائزة وقد أصبحت نسوية .
هي ليست فريدة زمانها فالآلاف م ......
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