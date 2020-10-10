2020/10/10 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان مشروع قانون الموازنة للعام 2020 لم يرسل الى مجلس النواب بعد.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 10/10/2020، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله الى مجلس النواب بعد.

من جانبه رجح عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر عدم ارسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020.

وقال النائب جمال كوجر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه يفترض قانونيا ان يقوم وزير المالية الاتحادي بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 الى مجلس النواب يوم 15 تشرين الاول الجاري، مشيرا الى انه لا يمكن ان يتم ارسال مشروعي قانونين للموازنة الى مجلس النواب في وقت واحد.

وأضاف انه في حال تم ارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2020، فهذا يعني ان اعداد وارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2021، سيتأخر عن موعده المفترض، مضيفا انه يتوقع عدم ارسال الحكومة لمشروع قانون موازنة 2020.

من جهة أخرى اكد الخبير القانون طارق حرب ان هناك مبررات دستورية تبيح للحكومة عدم ارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2020 الى مجلس النواب.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان سبب عدم ارسال الحكومة لمشروع الموازنة خارج عن ارادتها ويسمى سبب قاهر، وهو انخفاض اسعار النفط بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ العراقي، اضافة الى وجود جائحة كورونا.

وشدد طارق حرب على ان هناك مبررات دستورية وقانونية وعقلية لعدم ارسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020، خاصة وان الوقت مضى وتداخل مع وقت موازنة 2021، معربا عن اعتقاده ان موازنة 2021 هي التي ستروج ولا ذكر لموازنة 2020.

وأوضح الخبير القانوني ان الشهر العاشر وفق حساب الموازنة يعتبر منتهيا، ويتبقى في العام الجاري شهري 11 و12، ويجب ان تكون موازنة السنة المقبلة مقدمة الى مجلس النواب خلالهما.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: موازنة 2020 لن تقر لسبب قاهر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء: موازنة 2020 لن تقر لسبب قاهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).