وفاة الشاعر والاستاذ ع.ع.شونم

2020/10/10 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل الى رحمة الله، اليوم السبت، الشاعر والاستاذ الكوردي الكبير علي عبد الله صوفي المعروف بـ(ع.ع.شونم) عن عمر ناهز 91 عاماً.

ولد الشاعر علي عبدالله صوفي العام 1925 في حلبجة، وتخرج من معهد المعلمين العالي في العاصمة بغداد، نشر اول نتاجاته المكتوبة في العام 1943 في مجلة كلاويز.

واصدر الراحل 4 كتب في مجال الادب الكوردي تتعلق بالشعر والأمثال والحكم الكوردية، وحصل على جوائز تقديرية عديدة.

وهو من مؤسسي اتحاد الادباء الكورد فرع بغداد وشغل مناصب عديدة في مدارس السليمانية وحصل على اول جائزة شعرية من المركز الادبي والثقافي في السليمانية.

وكان اول استاذ يشكل فريقا موسيقا انشاديا في مدينة حلبجة، اصحبت الكثير من اشعار الراحل علي عبدالله صوفي اغاني واناشيد تتغنى في الغزل وحب الوطن.

PUKmedia خاص ‌

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