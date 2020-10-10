مالية النواب العراقي: الحكومة أمنت رواتب الأشهر المقبلة

2020/10/10 | 12:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها للجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرواتب ستكون …

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