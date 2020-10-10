النجيفي: اخراج البككة وجميع الفصائل الغريبة من سنجار خطوة في الاتجاه الصحيح

2020/10/10 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، ان اخراج البككة وجميع الفصائل الغريبة من سنجار خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” إن “الاتفاق بشأن سنجار واخراج البككة وجميع الفصائل الغريبة من المنطقة خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وتابع “استكمال صحة الخطوة في دور حقيقي لجميع مكونات غرب نينوى وتعاون اداري يمر من خلال محافظة نينوى وعدم تشتيت قرار ومسؤولية الدولة وهيبتها ويمكن للطرف الكردي الاعتماد على ممثليه في محافظة نينوى”.

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