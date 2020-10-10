مستشار الكاظمي يدعو البرلمان إلى الإسراع بإصدار قانون الانتخابات الجديد

2020/10/10 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي مجلس النواب الى الإسراع بإصدار قانون الانتخابات الجديد كشرط لازم لإجراء الانتخابات المقبلة.واعتبر الهنداوي أن استئناف التسجيل البايومتري للناخبين لا يستدعي انتظار القانون أو إقرار الميزانية وأي إجراء من خارج المفوضية، … Readmore

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