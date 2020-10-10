سائرون: السفارة الأميركية تحشد لداعش جديد في جنوب العراق

2020/10/10 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، السبت ، أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية باتت تشكل تهديدا واضح للعراق ، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تحشد لداعش جديد في جنوب العراق .وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النوايا الخارجية الأميركية باتت تشكل تهديدا واضحا لسيادة العراق في زج التشرينين بلون آخر”.وأضاف أن “السفارة الأميركية وبعض النشطاء المرتبطين بها يقودون حملة واسعة لتشويه العملية السياسية من خلال زج الخارجين عن القانون بالتظاهرات لاستهداف الأمن في جنوب العراق”.وأشار الزجراوي إلى أن “السفارة الأميركية تحشد لداعش بثوب جديد”، محملا الحكومة “مسؤولية التقصير تجاه ملاحقة بعض النواشيط”.



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