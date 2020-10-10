رؤساء الكتل يعقدون اجتماعا قبل جلسة اليوم وترجيحات بتأجيلها لعدم الاتفاق

2020/10/10 | 12:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , السبت, ان رؤساء الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما قبل انعقاد جلسة اليوم للوصول الى صيغة اتفاق بشان توزيع الدوائر الانتخابية , مرجحة تأجيل الجلسة الى موعد آخر بسبب عدم التوصل الى اتفاق .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , انه “خلال الأيام الماضية لم تستطع الكتل السياسية حسم جدلها بشان توزيع الدوائر الانتخابية رغم ضغوط الشارع وذلك تخوفا من خسارتها للعديد من المقاعد الانتخابية في حال اعتمدت الدوائر المتعددة الصغيرة ” .وأضاف ان ” رؤساء الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا، اليوم، قبل انعقاد جلسة التصويت لربما يتوصلوا الى حل وسطي”, مرجحة ” تأجيل الجلسة الى موعد اخر بسبب عدم التوصل الى اتفاق” .يذكر ان مجلس النواب سيخصص اليوم السبت جلسة خاصة للتصويت على توزيع الدوائر الانتخابية الواردة في المادة الخامسة عشر من قانون الانتخابات الجديد .



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