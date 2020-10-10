مكافحة اجرام بغداد تروي قصة تحرير مختطفة: شكاية الأب أوصلتهم الى الجناة

2020/10/10 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، تحرير مخطوفة والقبض على الخاطفين.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (10 تشرين الاول 2020)، ان "والد المخطوفة استنجد بمفارز مكتب مكافحة اجرام (المدائن) مخبرا عن فقدان ابنته وطالبا الشكوى ضد احد الأشخاص".

وأضاف البيان "تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالمصادر السرية للتحري وجمع المعلومات"، مبينا أنه "وبالفعل تم التوصل الى الخاطفين وتحديد اماكن تواجدهم" .

وتابع "ومن خلال نصب الكمائن تمكن ابطال مكتب مكافحة اجرام المدائن من القاء القبض على الخاطفين الاثنين وبدلالة المتهمين تم تحرير الفتاة المخطوفة واعادتها الى ذويها".

وختم "بعدها تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة ٣٩٥ ق.ع ودونت اقوالهما قضائيا بالاعتراف تمهيدا لاحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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