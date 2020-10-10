الاستخبارت تعلن ضبط اوكار لداعش (صورة)

2020/10/10 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، السبت، ضبط (4) أوكار لداعش وكدس عتاد استنادا لاعترافات احد "الإرهابيين" الملقى القبض عليه في قضائي الفلوجة وابو غريب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (10 تشرين الاول 2020)، انه "من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقا والذي عمل بمايسمى مفارز زوبع قاطع الفوجة بصفه جندي والمكنى (ابو عزام)، وبعد تشكيل فرق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تم ضبط (4) أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية ثلاثة منها احتوت بداخلها على مواد غذائية و لوجستية وأسلحة خفيفة وعتاد مختلف وملابس عسكرية ورمانات دفاعية في منطقة الزيدان والمعامير والنعيمية فيما تم ضبط الوكر الرابع في منطقة الكرمة وهو عبارة عن نفق تحت الأرض بمسافة 2 متر".

واضافت، انها "تعتبر نقطة وصول ونقل المسلحين من عصابات داعش بين مناطق قضاء الفلوجة، وجد بداخلها صواعق تفجير و 2 كيلو من نترات الامونيوم ومواد طبية مختلفة وبندقية مع عتادها ومواد لوجستية وحقيبة محمولة وملابس عسكرية ومدنية".

وتابعت، انه "تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة احتوى على بنادق كلاشنكوف و بندقية M16 و ورمانات دفاعية ومخازن عتاد ومواد غذائية".

واشار البيان الى "رفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر".

ا.ح

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