مع حلول الشتاء.. الولايات المتحدة تحذّر من “انفجار” في حالات الإصابة بكورونا

2020/10/10 | 12:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

مع عودة الولايات المتحدة إلى الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي شهدتها في الربيع وأوائل الصيف، يقول أحد الخبراء إن هذه الموجة من الارتفاعات في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تكون أسوأ من تلك التي شهدناها في بداية العام.

يقول أحد الخبراء لشبكة CNN في تقرير تابعته “يس عراق” إن: “هذا الشتاء سيكون لدينا انفجار في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



هذا الشتاء سوف نشهد انفجارا في عدد حالات الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى”.

ومن شأن ذلك أن يطغى على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية مرة أخرى.

خبير آخر يقول إن عدد “الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في ولاية ويسكونسون تضاعف ثلاث مرات تقريبا في شهر واحد”، ويضيف: سيبدأ مسشتفى ميداني مؤقت في الولاية باستقبال المرضى خلال الأيام المقبل”.

وتوضح مسؤولة أخرى أن “الأطباء والممرضات من بين المصابين بفيروس كورونا”.

تشهد الولايات المتحدة ظهور نقاط ساخنة في ولايات الغرب الأوسط الشمالي والسهول الكبرى وهي موجودة في كل انحاء البلاد، وهذا يضعنا في موقف محفوف بالمخاطر مع دخول موسم الخريف، بحسب المتخصصين.

قالت عضو في فريق البيت الأبيض الخاص بالجائحة إن الأشخاص الذي لا تظهر عليهم أعراضاً هم ناشرون صامتون في بعض المجتمعات”، ويتعلق هذا التحذير بالأعياد القادمة.

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