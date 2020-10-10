اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان حول خرق هدنة قره باغ

2020/10/10 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بعد دقائق معدودة من بدء سريانها.

ودعت فرنسا الى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم

وكانت تركيا قد رحبت بإعلان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة مؤقتة وليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني-الأرمني.

المصدر: روسيا اليوم

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