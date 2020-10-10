نائب: خطط الحكومة الأمنية مربكة للشارع وتخلق جوا من القلق

2020/10/10 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , السبت , ان ما جرى امس الجمعة من انتشار امني مكثف ونشر الدبابات وتسريب للبرقيات السرية عبر التواصل الاجتماعي بانها إجراءات لخطط غير مدروسة ومربكة تنم على ضعف الحكومة والمستشاريين الأمنيين.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , اننا ” سبق وان قلنا بان الكاظمي مازال يعتمد على مستشاريين لايملكون رؤية في كافة المجالات ولاسيما المستشاريين الأمنيين ” , مبينا ان ” ما جرى مساء امس الجمعة من انتشار امني مكثف ونشر الدبابات وتسريب للبرقيات السرية عبر التواصل الاجتماعي والتي خلقت جوا من القلق لدى الشارع باتها إجراءات لخطط غير مدروسة ومربكة تنم على ضعف الحكومة” .وأضاف، أن “ردات الفعل الأمنية للحكومة مازالت مثار كلام واستهجان لدى الشارع ” , موضحا انه ” ليس من المعقول بان حكومة تبحث عن مخطوف تجييش قطعات كبيرة مزودة بغطاء جوي وكانها تدخل في معركة حقيقية وبالتالي دون نتيجة ” .وطالب البلدوي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بضرورة “إعادة النظر بجميع مستشاريه

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