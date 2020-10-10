ملف صالات الروليت يعود إلى الواجهة.. سؤال نيابي لوزير الداخلية (وثائق)

2020/10/10 | 12:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وجه النائب فالح الخزعلي، السبت، سؤالا نيابياً إلى وزير الداخلية بخصوص "قاعات الروليت والقمار"، واصفا اياها بأنها "شكل من اشكال الارهاب". وقال الخزعلي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الاول 2020) "وجهنا سؤلا برلمانيا لوزير الداخلية حول ملف فساد صالات الروليت وقاعات غسيل الأموال".

وأكد على "ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في متابعة هذا الملف الذي يمثل شكلاً من أشكال الارهاب".

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