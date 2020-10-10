نجم السلة العراقية يعتزل اللعب نهائياً ويوجه رسالة مؤثرة لجماهيره

2020/10/10 | 12:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيبة عبد الله قاد منتخب العراق في عدة بطولات (Getty)أعلن نجم كرة السلة العراقية وكابتن المنتخب الأول للعبة قتيبة عبد الله، وضع حد لمسيرته الرياضية، بإعلانه اعتزال اللعب نهائياً، في قرار مفاجئ للوسط الرياضي في البلاد.

ووجه نجم الكرة البرتقالية، رسالة مؤثرة بعد قرارة اعتزاله عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك"، كتب فيها: "للأسف وصلنا إلى هذه اللحظة التي لم أكن أتمنى أبداً أن نصل إليها، لأنها النهاية، أشعر بأن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، لو أخبرتموني وأنا طفل صغير بما سيحدث لأخبرتكم أن كل هذا خيال، أريد أن أشكركم جميعاً حتى وإن لم يكن هذا الأمر سهلاً بالنسبة إليّ، شكراً من القلب معشوقتي البرتقالية".

ويترأس عبد الله حالياً رابطة اللاعبين العراقيين لكرة السلة، بعد انتخابه خلال الفترة الماضية، وقد قرر التوجه إلى عالم التدريب خلال المرحلة المقبلة.

ويعد قتيبة عبد الله صاحب الـ40 عاماً، أحد أبرز نجوم السلة العراقية، نظراً لإنجازاته وقياداته منتخب بلاده في العديد من المحافل القارية والدولية في كرة السلة.

للأسف وصلنا الى هذه اللحظة التي لم اكن اتمنى ابدآ ان نصل اليها ..لأنها النهاية ..



اشعر ان هذا هو الوقت المناسب...

Posted by Qutaiba Abdullah on Thursday, 8 October 2020

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