بعد أسبوع على اصابته .. ترامب يتوقف عن تلقي العلاج

2020/10/10 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بثت، بعد أسبوع على دخوله المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19، أنّه “لم يعد يتناول أدوية”، كاشفا مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.وحلّ الرئيس الأميركي ضيفًا في برنامج “تاكر كارلسون تونايت” عبر شبكة فوكس، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه “تقييم طبّي” يُجريه […]

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