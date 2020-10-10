عضو بقانونية البرلمان يتحدث عن صعوبة تطبيق نظام الدوائر المتعددة: يصطدم بعدة ’’عقبات’’

2020/10/10 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت (10 تشرين الأول 2020)، عن صعوبة تطبيق نظام الدوائر المتعددة خلال الانتخابات المقبلة، فيما بين أن هذا النظام يصطدم بعقبات عدة.

وقال العقابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية مستعدة لتكيّف نفسها على اي نظام انتخابي وتسعى الى ان يكون في صالحها".

وأضاف، ان "التغيير الحقيقي هو في وجود ارادة ووعي شعبي في تغيير الكيانات السياسية وليس المرشحين"، لافتا الى ان "80% من اعضاء مجلس النواب في دورته الحالية جُدد".

وأوضح العقابي، أن "الكيانات السياسية دأبت منذ 2004 وحتى الان على تكييف وضعها مع كل دورة واي تغير في النظام الانتخابي ربما يضر كياناً او اثنين او اكثر لكن بالمحصلة النهائية يصب في مصلحة اغلب تلك القوى".

وأشار إلى ان "نظام الدوائر المتعددة يصعب تطبيقه على ارض الواقع بسبب عدم وجود قاعدة بيانات او احصاء سكاني بالاضافة الى ترقيم الدور والمحالات لكي تكون هناك عدالة وشفافية في توزيع الدوائر لذا فهذه مشكلة جديدة في الاليات والمعايير التي يتم على ضوئها توزيع الدوائر".

وبين عضو القانونية، ان "المشكلة الحقيقية تتمثل في إرادة الناخب العراقي ومدى دعمه لملف تغيير الكيانات والقوى السياسية وليس المرشحين بالاضافة الى اهمية ان تأتي مخرجات العملية الانتخابية بقوى مؤهلة لادارة السلطة".

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