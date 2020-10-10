أول تعليق نيابي على قرار إعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة

2020/10/10 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب كاطع الركابي، السبت (10 تشرين الأول 2020)، على قرار رئاسة أركان الجيش تشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون، إلى الخدمة.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الملاحظات على قرار اعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون، ابرزها ان وزارة الدفاع تشكو من عدم وجود تخصيص مالي، وعمدت مؤخرا الى تقسيم المقبولين في الكلية العسكرية الى قسمين الاول من المنتسبين والاخر من الطلبة الجدد".

واضاف الركابي، ان "هولاء الضباط منذ عام 2003 خارج المؤسسة العسكرية اي قبل 17 عاماً، وربما قبلها"، متسائلا "ما الذي سيقدمه أولئك الضباط وهم في هذه الاعمار ثم كم سيحتاجون الى فترات تأهيل من أجل أن يكونوا قادرين على الانخراط في التشكيلات العسكرية بمختلف عناوينها".

واشار الركابي الى ان "قرار اعادة ضباط الجيش السابق يحتاج الى اعادة تقييم ودراسة"، داعيا "وزارة الدفاع الى التريث به".

ويوم الأربعاء الماضي، قررت رئاسة أركان الجيش، تشكيل لجنة لدارسة إعادة ضُباط الجيش السابق برتبة رائد فما دون.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة موقعة من الفريق الركن علي جاسم محمد، امين السر الاقدم في رئاسة اركان الجيش، تتضمن طلبا تدعو فيه إلى "تشكيل لجنة برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للإدارة وعضوية كل من مدير عام الموازنة والبرامج ومدير عام الافراد ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الضباط، لدراسة امكانية اعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها بالمدة (4) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3)، لسنة 2010، والمعايير التي تضعها دائرة الإدارة حسب حاجة الصنوف".

واضافت الوثيقة: أن "التشكيل يتم مع توفير التخصيص المالي والدرجات الوظيفية واخضاعهم للفحص الطبي والتدقيق الأمني".

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