رئيس كتلة نيابية: جلسة اليوم لا تتضمن التصويت على الدوائر المتعددة

2020/10/10 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2020)، استمرار الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.

وقال رئيس الكتلة، يونادم كنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات بين القوى السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، ما زالت مستمرة، ولم يتم حسم هذا الملف، ولم يتم أي اتفاق حول هذا الملف".

وبيّن كنا، أن "جلسة اليوم ستكون من أجل المناقشات فقط، ولا نتوقع أي تصويت فيها بحسم الدوائر الانتخابية، فاللجنة القانونية النيابية، سوف تطرح ما توصلت اليه ويتم مناقشته، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي لتحديد جلسة أخرى، تكون مخصصة للتصويت على هذا الملف حصراً".

وأمس الجمعة، أكد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، أن اعتماد الدوائر الصغيرة واحتساب 3 إلى 5 نواب لكل دائرة، يعيق بروز القوى الناشئة أو المستقلين بالبرلمان المقبل.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إنَّ "اتفاقَ بعض القوى السياسية النافذة على اعتماد الدوائر الصغيرة (3_5) نواب لكل دائرةٍ، إنما هو إعادةُ تدويرٍ لهذه القوى، بما يعيقُ بروزَ القوى الناشئة أو المستقلين في البرلمان القادم، الأمر الذي ينبئ بتكرارِ عزوفِ المواطنينَ عن المشاركة بالانتخابات".

وأول من أمس الخميس، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، أن القوى السياسية اقتنعت بخيار الدوائر المتعددة وسيحسم هذا الأمر في جلسة البرلمان التي ستنعقد اليوم السبت.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أغلب القوى السياسية وصلت إلى قناعة تامة للتصويت على فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد"، مبينا أن "هناك قوى سياسية اخرى ما زالت مترددة تجاه الدوائر المتعددة، لكن هذا الامر سيتم حسمه في جلسة البرلمان التي ستنعقد اليوم السبت".

وأضاف، أن "اللجنة القانونية ارسلت كتابا إلى كل القوى والتيارات السياسية لبيان ملاحظاتها ومقترحاتها حيال فقرة الدوائر المتعددة بشرط ان تتضمن مراعاة للمكونات وكوتا النساء".

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