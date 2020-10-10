2020/10/10 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهمين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد النظام السابق في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات : القبض على متهمين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد النظام السابق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات : القبض على متهمين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد النظام السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).