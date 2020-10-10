بإنزال جوي.. القبض على قيادي بداعش في كركوك

2020/10/10 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، ان قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب ألقت القبض على قيادي بارز في داعـش بإنزال جوي في كركوك.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تلقي القبض على قيادي بارز […]

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