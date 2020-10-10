2020/10/10 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت سلطة الطيران المدني، السبت، أن رحلاتها مستمرة وحسب الإجراءات المتبعة.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، إنه "لا توجد قرارات جديدة بشأن عملية السفر ،وأن الإجراءات المتبعة من سلطة الطيران المدني هي ذاتها ،سواء بالنسبة للمسافرين العراقيين أو الأجانب"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واع".

وأضاف: "الإجراءات الصحية المتعلقة بالسلامة من كورونا، وكذلك استقبال المسافرين، لا تزال متبعة وفق القرارات للمنظمة الدولية للطيران المدني".

وأوضح كاظم أن "الرحلات الجوية من الدول التي فتحت أجواءها مستمرة بشكل طبيعي وفق السياقات المعمول بها ،خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الصحية"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة معنية بالثقل الأكبر بعمل متابعة المسافرين عبر المطارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: رحلات السفر مستمرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: رحلات السفر مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).