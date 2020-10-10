2020/10/10 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير التخطيط، السبت، إطلاق صندوق التنمية الاجتماعي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مشيراً إلى إشراك السكان المحليين في المشاريع حسب احتياجاتهم.

وقال بتال في مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع صندوق التنمية الاجتماعي الذي تم إعلان إطلاقه اليوم في محافظة السليمانية هو على غرار ما أطلق في محافظة المثنى وصلاح الدين ودهوك"، مشيراً الى "حزمة أخرى تشمل 8 محافظات من ضمنها محافظة السليمانية، وحزمة لاحقة ستشمل أربيل وباقي المحافظات في العراق".

ويسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أطلقته وزارة التخطيط وبالتعاون مع البنك الدولي إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص المتاحة أمام الفقراء والمهمشين في العراق، وذلك عبر تحسين قدرتهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل قصيرة الأمد على المستوى المحلي.

وأوضح بتال أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتمد على فكرة مختلفة عن الأعمال التنموية الأخرى، "وسيشرك السكان المحليين للقرى في اختيار المشاريع التي تناسبهم وحسب احتياجاتهم".

وحول المبالغ المخصصة في كل محافظة بين أنه "ستكون وفقاً للنسبة السكانية، ونسبة الفقر بالتساوي اعتماداً على النسبة السكانية"، موضحاً أن هذا الصندوق يتعامل مع جميع أبناء العراق بصورة متساوية لجميع المحافظات، والمعيار الوحيد الذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو "النسبة السكانية".

ويهدف الصندوق بحسب وزارة التخطيط إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار في العراق، ووضع تدابير مؤسسية تسعى إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والاهتمام بأولويات التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بمجريات اللقاء الذي جمعه مع وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية، أشار إلى أنه تم التباحث حول وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا المشروع، معرباً عن أملهم أن تتم لاحقاً زيادة التخصيصات المالية لجميع المحافظات.

يشار إلى أنه يستهدف مشروع إطلاق صندوق التنمية الاجتماعي في المجتمعات داخل النواحي المختارة مركزياً، ويكون الاختيار وفقاً لإجمالي عدد السكان ونسبة الفقر، ومستوى الخدمات المتاحة لأفراد المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن إطلاق صندوق التنمية الاجتماعي في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن إطلاق صندوق التنمية الاجتماعي في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).