الطقس ودرجات الحرارة.. العظمى في بغداد 35م

2020/10/10 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق لهذا اليوم السبت ولغاية الاربعاء المقبل، بإذن الله.

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