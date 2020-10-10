اجتماع مغلق لنواب تحالف سائرون بحضور الكعبي

2020/10/10 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقدت كتلة تحالف سائرون النيابية اجتماعا مغلقا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، بشأن حضور جلسة اليوم المخصصة لاستكمال الدوائر الانتخابية المتعددة ./انتهى5

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