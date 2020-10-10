القبض على امرأة قتلت شقيقتها بمنزلها بمنطقة حي الرسالة في ميسان

2020/10/10 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت شرطة محافظة ميسان القبض على امرأة قتلت شقيقتها في منزلها بمنطقة حي الرسالة".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " تم التعرف والوصول في الساعة الثانية بعد منتصف الليللة الماضية إلى خيوط جريمة في منطقة ( حي الرسالة ) إرتكبتها إمرأة بحقِ شقيقتها من خلال إطلاق النار عليها بواسطة سلاح ناري نوع ( مسدس كلوك ) في منطقة الرأس وبعدها قامت برمي السلاح مباشرة في دار جيرانها".وأضاف" تم القبض على المتهمة ودُونت أقوالها وبعد التحقيق إدعت بإنها قتلت شقيقتها عن طريق الخطأ بعد إن كان المسدس مُودع لديها أمانة من قبل شخص آخر ولا تعلم بوجود إطلاقة نارية داخله وتم اخذ اجراءات قانونية بحقها اصولياً"./انتهى

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