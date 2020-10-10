2020/10/10 | 13:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 08:33 - GMT 05:33 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 08:16 - GMT 05:16

المصدر: دبي - قناة العربية

تمكنت السلطات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على "أبو إسلام" و"أبو غفران"، القياديين في تنظيم "داعش" في قضاء الفلوجة.وتمت الإطاحة بخلية الفلوجة الداعشية، بعد متابعتها في أعقاب استهدافها قوات الشرطة في المدينة.كما أفادت السلطات العراقية بضبط عبوات ناسفة وأجهزة تفجير خلال تفكيك الخلية المذكورة.يأتي ذلك فيما نفت القوات المسلحة العراقية وجود حالة إنذار قصوى في بغداد، موضحة أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام.وفي بيان لها، نفت "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد".



وأضافت "إن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وأن ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار "اليوم الجمعة "لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

ومنذ قرابة الأسبوع، اعتقلت السلطات العراقية مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".وتواصل القوى الأمنية العراقية ملاحقة بقايا تنظيم داعش في البلاد، عبر عمليات مداهمة وإنزال في عدد من المناطق.وفي منتصف سبتمبر، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال في قضاء الرطبة غرب البلاد، وأسفرت العملية عن اعتقال الممول الرئيس لداعش في الرطبة والقبض على قيادي آخر في التنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اعتقال قياديين في داعش بالفلوجة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اعتقال قياديين في داعش بالفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).