2020/10/10 | 13:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صدامات بين قوات ترتدي زيا عسكريا وبين متظاهرين تجمعوا في مسيرات مهيبة" و مازالت "ردود الفعل الغاضبة تجاه الاعتداء على المتظاهرين مستمرة"، و"ما زال ا...

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