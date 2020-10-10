نائبة عراقية تعلق على اغتيال مدير شركة

2020/10/10 | 13:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت عضو مجلس النواب عالية نصيف، السبت، بالرواية التي تحدّثت عن "انتحار" مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة....

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