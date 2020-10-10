كتائب حزب الله : اميركا بعثت رسائل استجداء لايقاف ضرب قواتها

2020/10/10 | 13:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم كتائب حزب الله محمد محي، السبت، أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العر...

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