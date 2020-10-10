2020/10/10 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- متابعة

اكدت دائرة زراعة محافظة طرطوس السورية ،اليوم السبت، اخماد الحرائق التي اندلعت يوم أمس في منطقة الدريكيش بريف المحافظة.

وذكر رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف في تصريح اطلعت علية وكالة الانباء العراقية (واع)،أنه "تم اليوم إخماد الحريق الذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي في جبل حمد وحير برفة وبيت زينة وجنينة رسلان والدلبة وزغرين والعفصونية"، مشيراً إلى أن "النيران أدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية".

وأضاف ناصيف أن "الحرائق أدت إلى أضرار بسيطة في عدد من المنازل السكنية" ،مشيدا "بجهود الأهالي وتكاتفهم لقطع الطريق أمام امتداد النيران ومنع وصولها إلى المنازل مستخدمين كل المعدات الزراعية الموجودة لديهم".

وكانت عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع عناصر الحراج بمديرية الزراعة وعناصر من الجيش العربي السوري وأهالي المنطقة قد ساهمة باخماد الحرائق التي اندلعت يوم أمس في منطقة الدريكيش بريف المحافظة.

المصدر- وكالة سانا السورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد الحرائق بريف طرطوس بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد الحرائق بريف طرطوس بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).