تحذير إلى سائقي ’الستوتة’ و’التكتك’ في البصرة

2020/10/10 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

حذرت مديرية مرور محافظة البصرة، السبت، أصحاب الدراجات النارية غير المسجلة من التجوال داخل المدينة.



ودعت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الأول 2020) أصحاب الدراجات النارية بكل أصنافها و"الستوتة والتكتك" الى تسجيلها، مؤكدة "عدم السماح لهم بالسير والتجوال بها في مركز المدينة وكذلك الأقضية والنواحي".

وتوعدت المديرية بـ"حجز أي دراجة لاتحمل لوحات تسجيل (أرقام)"، مبينة أن "هذه الدعوة هي لمنح فرصة للمواطنين للمراجعة لغرض التسجيل، كون التسجيل مفتوح واللوحات متوفرة وليس هناك عذر للمتخلفين عن المراجعة".

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